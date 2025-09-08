Sommet climat en Éthiopie : l’Afrique veut un modèle vert pour le monde

Rubriques

Réunis à Addis-Abeba pour leur deuxième sommet sur le climat, les dirigeants africains ont affirmé lundi leur ambition de faire du continent un modèle mondial de transition écologique, malgré le retrait des États-Unis de l’accord de Paris qui fragilise la lutte internationale contre le réchauffement.

Photo de famille lundi à Addis Abeba © AU

« Nous ne négocions pas notre survie, nous dessinons la prochaine économie climatique mondiale », a lancé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en appelant à la création d’une initiative africaine pour l’innovation climatique visant à produire 1 000 solutions concrètes d’ici 2030. Il souhaite également accueillir la COP32 en 2027.

Les dirigeants ont mis en avant les atouts stratégiques de l’Afrique : énergies renouvelables, minerais critiques pour les technologies vertes, capture du carbone et production alimentaire durable. « Si nous faisons les bons choix, l’Afrique peut être le premier continent à s’industrialiser sans détruire ses écosystèmes », a assuré Abiy Ahmed.

Mais le financement reste le maillon faible : l’Afrique ne reçoit qu’1 % des financements climatiques mondiaux, loin des besoins. Le président kényan William Ruto a dénoncé des « engagements trop souvent rompus » et appelé à plus de coopération internationale.

Pour l’Union africaine, il est urgent que les mécanismes de financement soient « justes, prévisibles et significatifs », afin d’alléger la vulnérabilité des pays africains, aggravée par le changement climatique, l’endettement et les inégalités structurelles.

Le Togo est présent à ce sommet.

