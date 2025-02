Madagascar veut obtenir le soutien du Togo

Une délégation de Madagascar, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, effectue une visite au Togo.

Antananarivo espère obtenir le soutien de Lomé pour obtenir le poste de président de l’Union africaine qui aura lieu prochainement.

Rafaravavitafika Rasata a rencontré le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbe.

‘Nous espérons vraiment compter sur l’appui du Togo. Nous sommes deux pays francophones qui partagent les mêmes valeurs’, a déclaré la cheffe de la diplomatie malgache.

Le candidat est Richard Randriamandrato, un homme politique qui dispose d’un solide parcours académique (Aix en Provence, Bruxelles) et diplomatique.

Madagascar mise sur une Afrique plus intégrée et influente, où les organes de gouvernance de l’UA jouent un rôle clé dans le développement et la coopération entre États membres.