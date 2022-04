'Opération militaire spéciale russe' : explication de texte

Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s’est entretenu mardi par téléphone avec Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine (UA).

M. Lavrov a informé ‘en détail le représentant de l'organisation panafricaine des objectifs et des raisons de l'opération militaire spéciale russe visant à protéger le Donbass, dénazifier et démilitariser l'Ukraine afin d'assurer la sécurité nationale de la Russie’, indique un communiqué

‘Une attention particulière a été accordée aux aspects humanitaires et aux mesures prises pour assurer la sécurité des civils, y compris des étrangers, ainsi qu'à l'organisation de couloirs humanitaires pour l'évacuation de la zone des hostilités’, ajoute le texte.

La discussion a également porté sur les questions pratiques relatives à la tenue du prochain sommet Russie-Afrique.

Les pays africains, dans leur immense majorité, ont évité de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Aucune condamnation non plus concernant d’éventuels crimes de guerre et crimes contre l’humanité sur le terrain.