Passage de témoin entre João Lourenço et Faure Gnassingbé

Le Togo a salué mardi dans un communiqué l’adoption, le 16 février 2025, par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine, d’une décision reconnaissant ‘l’esclavage, la déportation et la colonisation comme des crimes contre l’humanité et un génocide contre les peuples d’Afrique’.