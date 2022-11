Révolution industrielle

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été désigné ‘champion de l'Union africaine pour l'industrialisation inclusive et durable et la transformation productive’, à l’issue d’un sommet de l’organisation qui s’est déroulé vendredi à Niamey et auquel participait Faure Gnassingbé.

L’Afrique produit et transforme peu. Une situation qui rend les pays très dépendants et qui n’est pas de nature à stimuler les échanges régionaux.

Un autre sommet s’est déroulée dans la foulée consacré à la Zone de libre échange (Zleccaf), sorte de super marché commun de l’Afrique.

Sur les 55 États membres de l'UA, 54 ont déjà signé l'accord. Et 44 pays ont déjà ratifié l'accord.