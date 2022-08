Sans stabilité, pas de développement

Cessouma Samate, la Commissaire à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social de l’Union africaine, a rencontré mercredi le président Faure Gnassingbé.

Elle est à Lomé à l’occasion d’une réunion régionale de l’OMS.

'La situation humanitaire est dramatique surtout à l'est et à l'ouest de l'Afrique et au Sahel. Une crise amplifiée par les attaques terroristes et le déplacement des populations’, a-t-elle indiqué.

Sans stabilité, il n’y aura pas de développement, a-t-elle prévenu.