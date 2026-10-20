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Sécurité alimentaire : l’UA mise sur le Togo et le Bénin

Une mission de haut niveau de la Commission de l’Union africaine séjourne à Lomé jusqu’au 23 octobre pour accompagner le Togo et le Bénin dans le renforcement de leur production agricole et de leur sécurité alimentaire.

Moses Vilakati © DR

Une mission de haut niveau de la Commission de l’Union africaine séjourne à Lomé jusqu’au 23 octobre pour accompagner le Togo et le Bénin dans le renforcement de leur production agricole et de leur sécurité alimentaire.

Conduite par Moses Vilakati, commissaire de l’UA chargé de l’agriculture, du développement rural, de l’économie bleue et de l’environnement durable, la délégation entend aider les deux pays à mieux exploiter leur potentiel agricole.

Pour l’UA, les deux voisins constituent une porte d’entrée vers l’espace Cédéao, grâce à leurs voies navigables et à leurs ports. 

« Il est temps d’agir. Nous ne pouvons pas continuer comme avant », a insisté Moses Vilakati, appelant à accélérer les investissements pour obtenir « des résultats concrets ».

La délégation évaluera les progrès réalisés et identifiera les interventions prioritaires : santé des sols, engrais, semences de qualité, irrigation, cultures stratégiques, élevage et économie bleue.

Malgré leurs atouts, Lomé et Cotonou restent dépendants des importations pour couvrir une partie de leurs besoins alimentaires. 

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