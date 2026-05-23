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Le continent africain célèbre son histoire et son avenir

Le Togo a marqué vendredi, quelques jours en avance, la Journée de l’ Afrique: African Day 2026.

Les officiels lors de la cérémonie © DR

Le Togo a marqué vendredi, quelques jours en avance, la Journée de l’ Afrique: African Day 2026.

La Journée sera célébrée le 25 mai.

Elle commémore la création de Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963, devenue ensuite l’Union africaine.

L’objectif de l’évènement est de célébrer l’unité africaine, promouvoir la solidarité entre les peuples africains, valoriser les cultures africaines, réfléchir aux défis et aux progrès du continent.

‘Le Togo continuera  toujours a être un phare, une terre d'accueil, de partage et de dialogue pour les frères et sœurs du continent et ceux de la diaspora’, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey lors d’une cérémonie qui rassemblait des officiels et le corps diplomatique. 

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