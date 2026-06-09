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'Humilité et détermination'

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine pour la crise dans l'Est de la RDC et dans les Grands Lacs, a présidé lundi à Lomé la réunion semestrielle d'évaluation du processus de médiation.

Réunion des facilitateurs lundi à Lomé © DR

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine pour la crise dans l'Est de la RDC et dans les Grands Lacs, a présidé lundi à Lomé la réunion semestrielle d'évaluation du processus de médiation.

La rencontre a réuni les membres du Collège des facilitateurs désignés par l'UA, ainsi que des représentants des Nations unies et d’organisations régionales.

Le médiateur togolais a salué les progrès accomplis depuis la réunion de janvier dernier. « Nous avons franchi une étape importante en mettant davantage d'ordre dans l'architecture de la médiation africaine », a-t-il déclaré, tout en appelant à poursuivre les efforts de coordination entre les différents mécanismes engagés dans le processus de paix.

Plusieurs décisions ont été adoptées, notamment l'ajustement des plans de travail du panel des facilitateurs et l'élaboration dans les quinze jours d'un plan d'action opérationnel. Les participants ont également souligné l'importance de structurer une contribution africaine aux processus complémentaires de Washington et de Doha.

« Nous poursuivrons cette mission avec humilité, détermination et persévérance », a conclu le président du Conseil.

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