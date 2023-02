Un retour dans la famille africaine ?

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a déclaré vendredi que l’organisation se réunira pour discuter de la levée de la suspension qui frappent le Mali, la Guinée et le Burkina Faso.

Trois pays dirigés par des juntes.

Le philosophie de l’UA est de rejeter les coups d’Etat.

Les militaires au pouvoir à Bamako, Conakry et Ouagadougou n’ont pas véritablement donné des signes concrets d’une volonté de rendre le pouvoir aux civils via des élections libres et démocratiques.

Décision samedi ou dimanche durant les deux jours de sommet à Addis Abeba. Cette question sera évoquée par le Conseil paix et sécurité de l'Union.