ZLECAf : entrepreneurs et décideurs se donnent rendez-vous à Lomé

La capitale togolaise sera, du 20 au 22 octobre prochain, le centre d’un important rendez-vous économique continental : le Forum Biashara Afrika.

Organisé par l’Union africaine, cet événement vise à promouvoir la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), un projet phare de l’intégration africaine qui ambitionne de créer un marché unique pour les biens et services sur le continent, en facilitant les échanges et en supprimant progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires.

Selon les organisateurs, le forum se veut une plateforme de dialogue entre les secteurs public et privé, réunissant chefs d’entreprise, décideurs politiques, investisseurs, institutions financières et innovateurs. L’objectif est clair : connecter les acteurs économiques pour façonner l’avenir du commerce africain et maximiser les opportunités offertes par la ZLECAf.

Au programme, des panels, des rencontres B2B, des expositions et des sessions thématiques aborderont les questions liées à la compétitivité, aux chaînes de valeur régionales, au financement du commerce et à la transformation industrielle.

