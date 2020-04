Aklesso Atcholi élu à la vice-présidence du Parlement de la Cédéao

Aklesso Atcholé, président du groupe parlementaire UNIR, a été élu 3e vice-président du Parlement de la Cédéao.

Cette assemblée compte 115 membres issus des Parlements locaux représentant l’ensemble des Etats membres de l’organisation ouest-africaine.

Le Parlement de la Cédéao peut se saisir de toute question intéressant la Communauté notamment en matière de respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et faire des recommandations adressées aux institutions et organes de la communauté.

Il peut également être saisi pour émettre des avis sur des questions touchant les affaires de la communauté.

L’ultime objectif est parvenir à se doter de compétences législatives.

Cinq députés togolais siégent au Parlement de la Cédéao : Aklesso Atcholi, André Johnson, Éké Kokou Hodin, Koffi Tsolényanu et Kounon Agbandao.