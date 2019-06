Crises migratoires et terrorisme

Le Parlement de la Cédéao a choisi la capitale togolaise pour organiser une réunion délocalisée de plusieurs de ses commissions (Santé et Services sociaux, Agriculture et Environnement, Eau et Développement durable, Energie, Droits de l’homme …).

Ses 115 députés représentent les 320 millions de citoyens de la Communauté.

Cinq jours d’échanges consacrés à la contribution des organisations internationales et non-gouvernementales à la prise en charge des soins de santé, hébergement, et d'alimentation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique de l'ouest. Il sera également question de lutte contre le terrorisme. Les violences entraînent d’importants mouvements de population comme au Mali et au Burkina Faso.

L’Afrique sub-sahariennes abrite plus des 26% des réfugiés dans le monde.

Les travaux sont dirigés par Moustapha Cissé Lo (Sénégal), le président du Parlement.