On a besoin d'argent !

La situation économique de la Cédéao est préoccupante, a souligné samedi Jean Claude Brou, le président de la commission de l’organisation régionale.

Les prélèvements communautaires sont en forte baisse en raison de la crise sanitaire. Or, ces prélèvement sont indispensables au fonctionnement de la Communauté.

‘Le prélèvement communautaire demeure la plus importante source de revenus et de financements des programmes et activités de la Cédéao’, a rappelé M. Brou.

Au 30 juin 2020, la Communauté n’a réussi qu’à mobiliser 11, 8 % des recettes.