La Cédéao a condamné dimanche soir le coup de force en Guinée.

‘Elle condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de coup d’Etat’, indique un communiqué.

L’organisation ouest-africaine exige le respect de l’intégrité physique du président Alpha Condé et sa libération immédiate et sans condition ainsi que celle de toutes les personnalités arrêtées.

Elle exige également le retour à l’ordre constitutionnel sous peine de sanctions.

La Cédéao réaffirme sa désapprobation de tout changement politique anticonstitutionnel.

Enfin, elle demande aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture républicaine et exprime sa solidarité envers le peuple et le Gouvernement Guinéens.

Même réaction du côté de l'Union africaine.

Hors Afrique, plusieurs pays ont manifesté leur désapprobation. C'est le cas de la France et de la Turquie.

Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé avoir capturé le chef de l'Etat Alpha Condé et "dissoudre" les institutions, mais une grande confusion régnait à Conakry sur qui était maître de la situation.