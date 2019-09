Sommet extraordinaire sur le terrorisme samedi à Ouaga

Un sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) consacré à la lutte contre le terrorisme aura lieu samedi à Ouagadougou. Le président togolais devrait y participer.

Au Burkina-Faso, au Mali, au Niger, notamment, les attentats sont de plus en plus fréquents et les forces de sécurité locales ont bien du mal à contenir ce fléau.

Cette rencontre sera couplée avec cette du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Tchad, Niger, Mauritanie).

Plusieurs pays de l'Afrique au sud du Sahara sont confrontés à une montée des attaques terroristes, ce qui oblige ces pays à mutualiser leurs efforts.

Le renforcement de la collaboration et le partage des renseignements sont essentielles pour lutter efficacement contre le terrorisme.