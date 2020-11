Vision d'avenir

Une consultation nationale pour l’élaboration de la Vision post 2020 de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s’est déroulée mercredi à Dapaong (nord du Togo).

Cette Vision a pour principal objectif de bâtir à l’horizon 2020 une région sans frontière, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance où les populations ont accès aux ressources abondantes en vue de les exploiter à travers la création d’opportunités de développement durable et de préservation de l’environnement.

Pour cela, elle s’appuie sur 5 piliers, la mise en valeur des ressources de la sous-région, la gouvernance, l’intégration économique et monétaire, la croissance du secteur privé, la paix et la sécurité.

‘Un pas modeste a été franchi, afin de cristalliser les idées autour des objectifs et des hypothèses de la Vision. Ainsi des efforts de mobilisation doivent se poursuivre de manière à ce que la majorité des parties prenantes s’identifie à cette initiative et en fasse une vision véritablement partagée’, a déclaré Kossi Tofio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

La Cédéao représente un ensemble régional puissant. 15 pays qui représentent 25,1% du PIB africain et 36,2 de celui de l’Afrique subsaharienne.

Pourtant, sur le plan des échanges commerciaux au sein de la région, la valeur globale des échanges intracommunautaires n’a cessé de décroître entre 2014 et 2018, passant de 24 milliards de dollars à 18 milliards. En 2018, le niveau des échanges commerciaux a atteint 10% contre 11,1% en 2017 et 7,9% en 2010.

M. Tofio a invité les participants à s’impliquer fortement pour que le changement puisse être opéré et que la stratégie de la Cédéao après 2020 soit réelle.