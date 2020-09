10 millions d’euros pour les pistes rurales

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya a signé jeudi l’accord de financement de la 3e phase du Projet d’appui aux pistes rurales (PAPR).

Il s’agit d’un don de 10 millions d’euros accordé par la KfW, la banque publique allemande.

Une somme destinée à financer la réhabilitation et la maintenance des pistes rurales.

Le programme, déjà en cours d’exécution, est d’environ 35 millions d’euros avec des appuis de l’Agence française de développement (AFD). Le Togo y contribue pour 5 milliards de Fcfa.

Le don de la KfW permettra d’élargir le programme aux autres secteurs de productions agricoles et contribuer au désenclavement de certaines zones, a indiqué le ministre.

Il s’agit précisément de la réhabilitation des pistes en zone de production de coton et de café/cacao.

‘Ce programme vise à améliorer l’accès des ménages et des producteurs agricoles aux intrants ainsi qu’aux marchés, en vue de contribuer à l’accroissement de leurs revenus et au développement socioéconomique dans les zones rurales’, a déclaré M. Yaya

Et le ministre de rappeler que les pistes rurales jouent un rôle crucial dans la réduction du seuil minimum de pauvreté des populations rurales, à travers le désenclavement des zones de production et la libre circulation des biens et des personnes.

L’agriculture occupe une place importante dans les stratégies de développement. C’est l’un des axes majeurs du programme national de développement (PND). Le secteur contribue à plus du tiers de la richesse du pays et occupe près de 70% de la population active.

La cérémonie de signature s’est déroulée avec l’ambassadeur d’Allemagne à Lomé, Mathias Veltin.

Étaient également présents les ministres des Infrastructures et des Transports, de l'Agriculture ainsi que les représentants de la KfW et de l'AFD.