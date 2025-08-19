Développement durable et innovation au Japon

Le Président du Conseil, Faure a Gnassingbé, est arrivé mardi au Japon pour participer à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), dont l’ouverture officielle est prévue demain à Yokohama.

Placée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique », la TICAD 9 réunit chefs d’État, investisseurs et partenaires autour de grandes priorités telles que le développement durable piloté par le secteur privé, l’autonomisation des jeunes et des femmes, l’intégration régionale, et la connectivité des infrastructures.

Le président portera la voix du Togo, mettant en avant les opportunités d’investissement et les ambitions de développement du pays. Il tiendra également plusieurs rencontres bilatérales avec des responsables politiques et économiques japonais.

La participation du Togo à ce sommet illustre son engagement à renforcer la coopération internationale pour un développement résilient, équitable et durable.