Rubriques

Tendances:
Coopération

Développement durable et innovation au Japon

Le Président du Conseil, Faure a Gnassingbé, est arrivé mardi au Japon pour participer à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), dont l’ouverture officielle est prévue demain à Yokohama.

Faure Gnassingbé mardi à son arrivée à l'aéroport de Yokohama © DR

Le Président du Conseil, Faure a Gnassingbé, est arrivé mardi au Japon pour participer à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), dont l’ouverture officielle est prévue demain à Yokohama.

Placée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique », la TICAD 9 réunit chefs d’État, investisseurs et partenaires autour de grandes priorités telles que le développement durable piloté par le secteur privé, l’autonomisation des jeunes et des femmes, l’intégration régionale, et la connectivité des infrastructures.

Le président portera la voix du Togo, mettant en avant les opportunités d’investissement et les ambitions de développement du pays. Il tiendra également plusieurs rencontres bilatérales avec des responsables politiques et économiques japonais.

La participation du Togo à ce sommet illustre son engagement à renforcer la coopération internationale pour un développement résilient, équitable et durable.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Investissements, jeunesse et climat au cœur de la TICAD 9

Investissements, jeunesse et climat au cœur de la TICAD 9

Une délégation togolaise de haut rang dont la composition n’est pas encore connue participera du 20 au 22 août à Yokohama (Japon) à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.