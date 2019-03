Aide technique et financière : l'Allemagne fait le point

Afin de définir un nouveau cadre de coopération pour les années à venir, le gouvernement et les responsables de la coopération allemande ont entamé mardi à Lomé des discussions.

La Coopération allemande et son bras financier, la banque publique KfW, mènent différentes activités au service du développement. Il y a un volet bonne gouvernance et décentralisation, un programme de développement rural et de l’agriculture et un autre concernant la formation, professionnelle technique et l’emploi des jeunes.

Il y a également des actions dans le domaine de la santé et de l’énergie.

Ces secteurs sont ceux définis par Berlin depuis la reprise de la coopération. Sur le terrain, l’aide est coordonnée par la GIZ (Agence de coopération).

La réunion de deux jours doit permettre de faire le point, d’évaluer les résultats obtenus et d'établir de nouvelles priorités.

Christoph Sander, l’ambassadeur d’Allemagne, a donné quelques pistes. Il faudra absolument moderniser l’agriculture et intensifier le processus de décentralisation.

Des élections locales seront organisées cette année.