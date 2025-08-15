Rubriques

Coopération

Décentralisation : 69 communes bénéficieront d'investissements durables

Le processus de décentralisation se renforce avec le lancement du Programme d’appui au financement des communes (PAFC). 

Appui de Berlin © republicoftogo.com

Ce dispositif, financé par la Banque allemande de développement (KfW) à hauteur de 20 millions d’euros vise à soutenir les collectivités territoriales dans la réalisation d’investissements durables répondant aux besoins de la population. 

Le PAFC s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de l’État togolais via le Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT). Sa première phase, qui couvrira quatre années, concernera 69 communes réparties dans les régions de la Kara, Centrale et des Plateaux. Le pays en compte 117.

Trois axes sont retenus : 

  • le financement d’infrastructures sociales (bâtiments scolaires, centres de santé) et économiques (boutiques, magasins, hangars de marché) ;
  • le renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des communes ;
  • l’accompagnement du FACT pour sa montée en puissance.

Les conseils municipaux bénéficient d’un appui constant des partenaires techniques et financiers. L’Allemagne est en première ligne.

