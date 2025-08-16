Investissements, jeunesse et climat au cœur de la TICAD 9

Une délégation togolaise de haut rang dont la composition n’est pas encore connue participera du 20 au 22 août à Yokohama (Japon) à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9)

Depuis sa création en 1993, TICAD est devenu un rendez-vous phare où les dirigeants africains, les acteurs du développement et les partenaires internationaux , dont le Japon, l’ONU, le PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l’Union africaine , s’engagent pour co-créer des politiques et des initiatives en faveur de l’Afrique.

Cette édition sera axée sur la co-création de solutions adaptées aux défis du continent, tout en renforçant la coopération entre le Japon et l’Afrique.

Les discussions porteront notamment sur :

Le développement économique durable

Le renforcement du secteur privé et des innovations inclusives

La création d’emplois, notamment pour les jeunes

La transformation urbaine et les solutions technologiques

Le rôle central de la jeunesse et l’engagement citoyen

Parmi les sessions thématiques annoncées figurent :

“Driving Japanese Investment in Africa” : un panel sur les garanties du Groupe de la Banque mondiale pour soutenir les investissements japonais en Afrique

“Africa’s Urban Awakening” : réflexions sur l’urbanisation africaine et ses opportunités économiques

“Scalable Ventures, Real Markets” : rencontre entre investisseurs, institutions japonaises et africaines, et startups pour accélérer la croissance durable

Le TICAD Business Expo & Conference, organisé par JETRO, mettra en lumière les innovations japonaises dans plusieurs secteurs : infrastructures, santé, alimentation, climat, et transformation numérique

Des bilatérales stratégiques, notamment des accords d’investissement avec des pays africains, pourraient être signés lors du sommet.

Des thèmes essentiels comme les minerais stratégiques, l’hydrogène vert et la sécurité alimentaire sont pressentis comme des axes de coopération renforcée