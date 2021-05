La COTEC offre deux super congélateurs

La Compagnie togolaise d’évaluation et de contrôle (COTEC*) a offert au autorités deux super congélateurs qui peuvent aller jusqu’à -86° et sont adaptés pour le stockage et la conservation des vaccins contre le Coronavirus.

Ces équipements sont tropicalisés. Ils ont été remis le 8 mai à la Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid par Mark Antoine, le dirigeant de la COTEC.

Le don est de 17.000 euros.

Les vaccins Pfizer et Moderna, notamment, ont besoin d’être conservés à de très basses températures.

______

* La COTEC assure les évaluations et les cotations pour le compte de la douane