Les Etats-Unis vont soutenir le CIPLEV

Un comité interministériel de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent (CIPLEV) a été créé récemment.

Il entend réduire et si possible éradiquer la propagation de l’extrémisme en donnant aux communautés de base les outils et le soutien nécessaires.

Les Etats-Unis ont décidé d’apporter leur concours à cette initiative.

‘Une stratégie globale et intégrée est nécessaire pour prévenir et combattre l'extrémisme. Elle nécessite une une action unifiée pour trouver des solutions aux causes profondes de ce mal’, a indiqué vendredi Eric Stromayer, l’ambassadeur américain au Togo, lors d’une session de formation qui s’est ouverte à Lomé.

Ce nouveau dispositif est contenu dans la nouvelle loi sur la sécurité intérieure.

Dans un contexte d’attentats récurrents dans la région, le Togo doit anticiper et se doter des moyens nécessaires pour prévenir et lutter contre l’extrémisme violent.

Le comité aura également pour mission de renforcer la coopération et la collaboration entre l’administration, les forces de défense et de sécurité pour une prévention et une lutte efficace.

Cette structure est composée de représentants des départements ministériels impliqués, des leaders d’opinion et de la société civile.