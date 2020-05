Les médias en relais à la riposte gouvernementale

La Délégation de l’Union européenne a accordé lundi une enveloppe de 65.500.000 de Fcfa à la Coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR) au covid-19 et aux organisations de presse pour la mise en œuvre du projet d’appui à la communication et à la sensibilisation sur la pandémie au Togo.

Ce projet est porté par l’Observatoire togolais des médias (OTM) en partenariat avec les autres organisations professionnelles (CONAPP, PPT, URATEL …).

L’objectif est d’informer les communautés rurales et urbaines sur les manifestations du coronavirus et de sensibiliser les populations sur les gestes et mesures barrières édictés par le gouvernement.

Pour Bruno Hanses, chargé d’Affaires de la Délégation de l’Union européenne à Lomé, la collaboration des médias est ‘nécessaire et exemplaire’.