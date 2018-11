Partenariat multiforme

Une mission de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a débuté mercredi une visite au Togo.

Elle visitera les projets qu’elle finance dans le pays.

Il s’agit, notamment, de la construction de deux ponts, à kara et à Koudougou (RN17), de l’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural et semi-urbain dans les régions maritime et savanes et de l'Aménagement du nouveau port de pêche de Lomé.

L’ensemble de ces projets représentent une enveloppe de près de 36 milliards de Fcfa.

Tokyo fournit un appui multiforme qui comprend également

Le Kennedy Roud et un partenariat dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).