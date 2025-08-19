Gestion de l’eau : le Togo à la tête de l’ABM pour un an

Le Togo assure désormais la présidence du Conseil des ministres de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM), une institution clé pour la coopération transfrontalière en matière de gestion de l’eau entre le Togo et le Bénin.

La passation de charges s’est faite entre Mila Mawunyo Aziable, ministre togolaise de l’Eau et de l’Assainissement, et José Didier Tonato, ministre béninois de l’Énergie, de l’Eau et des Mines.

Créée en 2014, l’ABM est un organisme bilatéral chargé de coordonner la gestion durable et intégrée des ressources en eau du fleuve Mono, un important cours d’eau partagé par le Togo et le Bénin.

Elle a pour missions principales :

La protection des ressources hydriques du bassin du Mono,

La préservation des écosystèmes fragiles,

La réduction des risques liés au changement climatique,

Et la promotion du développement socio-économique des populations riveraines.

Au-delà de la dimension environnementale, l’ABM se veut également un outil d’intégration régionale, fondé sur une vision commune des deux États pour un développement équitable, inclusif et durable.

Un bassin stratégique mais menacé

Le bassin du Mono s’étend sur une superficie de 24 300 km² et alimente plus de 3,3 millions d’habitants répartis de part et d’autre de la frontière. Il est cependant confronté à de multiples pressions environnementales :

Dégradation des écosystèmes,

Régression de la biodiversité,

Variabilité des débits d’eau,

Pression humaine croissante,

Faible valorisation économique de la ressource en eau.

Le changement climatique accentue ces problèmes, rendant plus urgente une gestion concertée, rigoureuse et résiliente.

Pendant les douze prochains mois, le Togo a la responsabilité d’insuffler une nouvelle dynamique à l’ABM. Pour Mme Mila Aziable, il s’agit d’un mandat à forte responsabilité :

« Je travaillerai avec chacun de vous pour renforcer notre gouvernance, mobiliser les ressources nécessaires et concrétiser cette vision commune », a-t-elle déclaré.

L’objectif affiché est clair : faire de l’ABM une référence en matière de gestion transfrontalière des eaux en Afrique de l’Ouest, tout en garantissant des retombées concrètes pour les populations.