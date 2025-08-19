Faure Gnassingbé à Yokohama pour renforcer la coopération Afrique-Japon

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe aux travaux de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), qui s’ouvre ce 20 août à Yokohama, au Japon.

Placée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique », cette rencontre de haut niveau vise à redéfinir les partenariats stratégiques entre le Japon, l’Afrique et les institutions internationales.

Qu’est-ce que la TICAD ?

La TICAD (Tokyo International Conference on African Development) est une initiative lancée en 1993 par le gouvernement japonais, en collaboration avec les Nations unies, le PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l’Union africaine. Elle vise à promouvoir un dialogue politique inclusif et un partenariat concret en faveur du développement de l’Afrique.

Organisée tous les trois ans, la TICAD réunit chefs d’État africains, partenaires bilatéraux et multilatéraux, secteur privé et société civile pour discuter des grandes priorités du continent, dans un esprit de coopération et de coresponsabilité.

Une édition tournée vers l’innovation et l’intégration

La TICAD9 met l’accent sur des thématiques clés telles que :

Le développement durable porté par le secteur privé

L’autonomisation des jeunes et des femmes

L’intégration régionale

La connectivité intra-africaine et internationale

Ces sujets reflètent les enjeux actuels auxquels l’Afrique est confrontée, tout en soulignant l’importance de solutions africaines appuyées par des partenariats équitables et des investissements durables.

Une présence stratégique du Togo

La participation du Président Faure Gnassingbé à cette conférence s’inscrit dans la continuité de l'engagement du Togo en faveur d’un développement économique inclusif, fondé sur la modernisation des infrastructures, la promotion de l’entrepreneuriat et l’intégration régionale.

Ce sommet représente également une opportunité de renforcer la coopération bilatérale entre le Togo et le Japon, tout en mobilisant de nouveaux investissements dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, l’agriculture, le numérique et la logistique.