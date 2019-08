ContourGlobal souhaite se renouveler

Pionnier dans le partenariat public-privé (PPP) au Togo, l’opérateur ContourGlobal entend se diversifier.

L’Américain a financé et gère la centrale thermique de Lomé depuis 10 ans.

Il souhaite désormais se déployer dans les énergies renouvelables, indique le directeur général Mawuéna Adjogah.

ContourGlobal veut profiter du nouveau cadre légal.

‘En ce qui nous concerne, nous avons les moyens et l’expertise ; le reste n'est que la conjonction de volonté de l’ensemble des partenaires’, explique M. Adjogah.

ContourGlobal est présent dans 18 pays avec des solutions solaires en Italie et en Espagne et des parcs à éoliennes au Brésil, notamment.

La centrale thermique de Lomé exploitée par l’opérateur US permet de fournir à la CEET suffisamment d’énergie pour répondre à la demande de plus en plus forte de ses clients.