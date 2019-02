Expertise recommandée

Les experts-comptables conseillent au quotidien des milliers d’entreprises au Togo, principalement des TPE et PME. Comptable, fiscale, sociale, juridique... Ils apportent à leurs clients les solutions les plus adaptées en fonction des besoins spécifiques de chacun.

L’expert-comptable est une sorte de bras droit du chef d’entreprise ; un professionnel, titulaire d’un diplôme obtenu après un cursus long et rigoureux.

‘La profession comptable occupe une place de premier plan dans le développement national. Elle est un acteur important pour les pouvoirs publics, les investisseurs, les partenaires au développement, les institutions financières, et autres’, a rappelé lundi Kossi Tofio, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, à l’ouverture des Journées techniques du diplôme d’expertise comptables et financière de l’UEMOA.

Une formation commune aux 8 pays de l’Union a été instituée. Un enseignement coordonné et commun aux Etats de la sous-région, ceci pour suppléer à l’absence d’une institution de formation de 3e cycle en expertise comptable dans la zone UEMOA.

Le diplôme délivré est le DECOFI (diplôme d’expertise comptable et financière). Il impose ensuite 3 ans de stage.

Ces journées d’information sont organisées dans chaque pays membre de l’UEMOA.