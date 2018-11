Idées cadeaux

La grande quinzaine commerciale de Lomé aura lieu du 15 au 31 décembre.

C’est un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année.

Et son succès ne se dément pas.

Jadis installée en centre-ville de la capitale, cet événement s’étend année après année.

Les visiteurs auront le choix entre trois sites, Agbadahonou (centre-ville), Adéticopé (banlieue-nord de Lomé) et Baguida (banlieue-est de Lomé).

Face à la demande des commerçants de plus en plus nombreux et du manque de place, les organisateurs – la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) – ont décidé de créer de nouvelles zones de chalandise.

Au total, 300 stands ont été d’ores et déjà réservés. A cela, il faut ajouter les surfaces de restauration, elles sont140.

Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs (et d’acheteurs) sont attendus pendant deux semaines