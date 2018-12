L'ANAC reçoit une nouvelle certification

L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a reçu mercredi sa certification ISO 9001 version 2015, la plus récente.

Ce label définit les critères pour un système de management.

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et l’amélioration continue. ISO 9001:2015 aide à s’assurer que les clients obtiennent des produits et services uniformes et de bonne qualité.

En outre, elle valide les orientations de l’ANAC par rapport aux règles établies par l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale).

Le diplôme a été remis mercredi à Gnama Latta, le directeur général de l’ANAC, par Olivier Lederer, directeur général du Bureau Véritas au Togo.

‘L’ANAC a passé avec succès l’audit et nous l’encourageons à aller toujours de l’avant’, a déclaré M. Lederer.