La Delivery Unit engagée dans le combat contre le coronavirus

Sur proposition de Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique, désormais très actif en Afrique, le Togo s’est doté d’une ‘Delivery Unit’.

Une équipe hautement qualifiée chargée d'aider les autorités togolaises à accélérer la mise en œuvre des programmes et initiatives prioritaires.

Cette cellule est à l’origine du plan national de développement, un programme destiné à faire du pays un hub logistique et un centre régional de transformation agricole.

Le Togo n’est pas le seul a s’être doté d’une ‘Delivery Unit’. Le Bénin, la Gambie, le Ghana, le Kenya ou la Tunisie disposent des même structures.

Tous ces pays viennent de se réunir par visioconférence pour tenter d’apporter une réponse commune à la lutte contre le covid-19. Une rencontre à laquelle se sont joints l’OCDE, la BAD et le Tony Blair Institute.

Dans chacun des pays, il est reconnu que les Delivery Units occupent une place centrale dans le dispositif de réponse à la crise sanitaire.

Elles assurent un rôle de coordination entre les différents comités de lutte, les ministères concernés, les partenaires techniques et financiers et les plus hautes autorités politiques.

Elles mettent également à disposition de l’ensemble du système, leurs outils innovants de suivi-évaluation, habituellement utilisés dans la mise en œuvre de grands projets structurants.