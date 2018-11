Le PAL est numéro un en Afrique de l’Ouest

Le cabinet néerlandais Dynamar vient de publier la 5e édition de son étude sur l’activité conteneurs en Afrique de l’Ouest.

Cette société fournit des services de conseil et d’information sur le transport et la navigation aux secteurs de la marine marchande.

Dynamar est le premier fournisseur mondial de rapports analytiques sur le transport maritime.

La région ouest-africaine est sur le point de parvenir à maturité, soulignent les auteurs.

Les volumes devraient atteindre 4,3 millions d'EVP d'ici 2021, grâce à un taux de croissance annuel estimé à 5%.

Le rapport révèle qu’aujourd’hui, le port de Lomé (PAL) est la principale plateforme à conteneurs d’Afrique de l’Ouest, devant Lagos au Nigeria et loin devant Abidjan.

La région du Golfe de Guinée représente 65% de la population ouest-africaine, 71% du PIB, 63% du commerce et 56% du trafic de conteneurs. Il abrite également les plus grands ports en termes de débit, au Togo, au Nigeria et au Ghana.

Les ports ouest-africains ont bénéficié ces dernières années d’importants investissements étrangers. Bolloré, APM Terminals, China Merchants Ports, DP World, ICTSI, Portek, TIL Group (MSC), notamment.

Lomé est devenu le principal port de l’Afrique de l’Ouest, surpassant celui de Lagos.

Le terminal à conteneurs traite près de 890 000 EVP par an, soit près de 75% du débit total de Lomé, qui s’élève à 1,2 million d’EVP.

En 2017, le PAL a traité 1.193.800 conteneurs. Le port de Cotonou 333.000, celui de Tema (Ghana) 956.000, celui d’Abidjan 663.000.

Au PAL, la progression a été fulgurante puisque le trafic est passé de 311.500 conteneurs en 2013 à près de 1.200.000 l’année dernière.