Le modèle Djondo

Koffi Gervais Djondo publie ses mémoires. Le fondateur d’Ecobank et de la compagnie aérienne Asky, ancien ministre du président Gnassingbé Eyadema, est un homme discret, tenace et rigoureux.

C’est l’une des grandes figures de la réussite africaine et du panafricanisme économique.

‘L’Afrique d’abord’, ouvrage dense et documenté, vise à démontrer que le regroupement des Etats d’Afrique en entités plus grandes, allié au développement du commerce interafricain, favorise la réussite et suscite le respect.

L’auteur invite les jeunes en quête de modèles, à s’inspirer de son parcours et de sa riche expérience pour construire l’Afrique de demain.

L'Afrique d'abord par Koffi Gervais Djondo

Présence Africaine, 15 euros