Le plan de vol reste le même

La compagnie Ethiopian n’a pas prévu de réduire ou d’arrêter la desserte de ses destinations africaines et internationales, sauf vers des pays ayant pris des mesures d’interdiction en raison du covid-19.

Depuis Lomé, la compagnie prévoit d’assurer ses vols comme à l’accoutumé.

‘Ethiopian prend des mesures supplémentaires pour assurer la santé et le confort de ses clients et pour offrir aux passagers confiance et tranquillité d’esprit. Sur tous les avions au départ d’Addis, Ethiopian procède à une désinfection complète de toutes les cabines avec un nettoyage complet des surfaces à l’aide d’un produit chimique qui tue les virus et les germes; une protection durable’, lit-on dans un communiqué publié par le transporteur.

Ethiopian assure des vols quotidiens vers Lomé.