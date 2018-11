Prêt pour participer au PND

Le président de l’Assemblée nationale, Dama Dramani, a reçu lundi Wang Chuanlin, le directeur général du groupe de génie civil chinois CTCE (public).

Tiesiju Civil Engineering Co est une filiale de la China Railway Engineering Corporation. Cette société est spécialisée en génie ferroviaire et routier (ponts, tunnels) et dispose d’un département spécialisé en télécommunication.

CTCE est présent en Angola, Nigeria, Mauritanie, Ethiopie, Tanzanie et Zambie, notamment et aimerait bien obtenir des contrats au Togo.

C’est ce qu’a indiqué Wang Chuanlin, le directeur général, lors de l’entretien.

‘Nous voulons réaliser des investissements dans les infrastructures, les routes, les parcs dédiés à l’agro industrie , la formation et participer ainsi à la réussite du Plan national de développement’, a-t-il déclaré.

Le Plan national de développement (PND) a l'ambition de faire du Togo un hub logistique et un pôle de transformation agricole, manufacturier et d’industries extractives.