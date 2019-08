Projet de compagnie locale dans les cartons

Les autorités togolaises n’excluent pas la possibilité de créer une compagnie aérienne domestique et régionale. Ce n’est pas pour demain, mais peut-être pour après-demain.

Un projet prévoit la réhabilitation de l’ancienne aérogare de Lomé et le rallongement de la piste de Niamtougou (Nord) de 2.500 à 3000 mètres.

‘Une étude est en cours pour faire de l’aéroport de Niamtougou un hub pour le transport des personnes pour le Hadj', a indiqué Dokisime Gnama Latta, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

Outre Lomé et Niamtougou aux normes internationales, le pays dispose de six aérodromes (Anié-Kolokopé, Atakpamé-Akpaka, Dapaong-Djangou, Sansanné-Mango, Sarakawa et Sokodé).

La création d’une compagnie aérienne locale n’a de logique que si la demande existe.