Révolution réformatrice

Le rapport Doing Business, réalisé par la Banque mondiale, a été rendu public jeudi.

Très bonnes nouvelles pour le Togo en matière d’amélioration du climat des affaires. Le pays se situe désormais à la 97e place mondiale (sur 190). Un bond de 40 points.

Les scores sont positifs concernant la création d’entreprises, l’obtention des permis de construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, l’obtention de prêts.

En revanche, des problèmes persistent sur la protection des investissements minoritaires, l’exécution des contrats ou le commerce transfrontalier.

Globalement, la note du Togo s’es améliorée de 7% par rapport à l’année dernière.

Les économies qui se sont le plus améliorées sont, selon Doing Business, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Togo, le Bahreïn, le Pakistan et la Chine, notamment.

En 2018-2019, ‘ces économies ont réalisé un cinquième de l’ensemble des réformes enregistrées au niveau mondial’, d’après le rapport.

Des données de nature à rassurer les investisseurs souhaitant s'implanter au Togo.