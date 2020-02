Trois nouveaux opérateurs dans le off-grid

L'expérience hors-réseau a fait ses preuves en Afrique de l'Est

Des kits solaires individuels pour permettre aux populations rurales d’accéder à l’électricité, tel est le projet développé par le gouvernement.

L’initiative ‘Cizo’ a été lancée il y a un peu plus d’un an avec une licence accordée à la société britannique BBoxx, puis à Soleva basée au Togo, au Ghana et aux Etats-Unis.

Ces deux opérateurs ont commencé à installer des kits hors-réseau auprès de 23.000 foyers à travers le pays. Les clients bénéficient d’une subvention de l’Etat.

Le marché est important et il semble y avoir de la place pour tout le monde.

Le taux d'accès à l'énergie est de 7% en milieu rural. La marge de progression est donc très importante

Les autorités viennent d’accorder de nouvelles licences à trois autres acteurs, Moon (France), Fenix (France) et Solergie (Belgique).

‘Cizo’ ambitionne de raccorder 2 millions d’habitants dans les cinq prochaines années.

Le système de kits solaires est assez simple. L’équipement comprend des panneaux solaires et des batteries permettant de stocker l'électricité. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, téléphone ventilateur, etc.) en basse consommation.

Le paiement s’effectue par portable via les applications de banque mobile.