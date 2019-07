Orabank a lancé mercredi une plateforme digitale repensée qui succède à Ora@net.

De plus de plus de clients ont recours à la banque en ligne – même s’ils sont toujours une minorité – et la banque veut anticiper les nouveaux usages.

Le nouveau service a été baptisé ‘Keaz’. Il est accessible depuis un ordinateur et un smartphone via une application.

Toutes les opérations classiques sont proposées : paiements, virements nationaux et internationaux, consultation des comptes, commande de chéquiers …

Orabank Togo est une filiale d’Oragroup dont le siège est à Lomé

En 10 ans, la trajectoire de croissance d’Oragroup a été exemplaire. Le réseau Orabank est passé d’une présence dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires.

Un sérieux concurrent pour Ecobank qui a également son siège au Togo.