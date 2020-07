BM : Ousmane Diagana prend la direction de l'Afrique de l'Ouest et centrale

Le portefeuille régional de la Banque mondiale en Afrique subsaharienne sera désormais réparti dans deux vice-présidences, qui seront chargées respectivement de l’Afrique de l’Ouest et centrale et de l’Afrique de l’Est et australe.

Ce changement, explique l’institution, témoigne d'un ferme engagement en faveur de l’Afrique.

C’est Ousmane Diagana qui prend mercredi ses fonctions de vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.

De nationalité mauritanienne, M. Diagana est entré à la Banque en 1992 et a plus de 25 ans d'expérience à son actif dans le développement.

Il dirigera les activités stratégiques, analytiques, opérationnelles et intellectuelles menées par la Banque dans cette région.

Il a occupé divers postes techniques et de direction au sein de l’institution, dont notamment celui de directeur des opérations pour le Mali, le Niger, le Tchad et la Guinée, ainsi que pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin et le Togo.