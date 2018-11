Inauguration de la Cité de la BOAD

La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a inauguré mardi à Baguida (banlieue Est de Lomé) la cité construite pour ses collaborateurs.

Le complexe comprend 134 villas de haut standing à la vente et à la location ainsi que des équipements sportifs et collectifs, dont certains seront ouverts à la population.

‘Depuis 45 ans, nous nous sommes consacrés au financement du développement et au service des populations de l’UEMOA. Durant cette période, la banque n’a ménagé aucun effort pour améliorer également les conditions de vie et de travail de son personnel. L’édification de cette cité en constitue un élément majeur’, a indiqué Christian Adovelande, le président de la Banque.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, a indiqué que la Cité BOAD ‘constitue, par sa taille, le coût des ouvrages et l’originalité de l’architecture de ses logements et du centre de loisirs, l’une des premières cités résidentielles du genre initiée et construite par une Organisation Internationale au Togo’.

Ce projet est inauguré au moment ou la BOAD fête son 45e anniversaire.

Son siège se trouve à Lomé. L'institution est le bras financé de l'UEMOA; elle accorde des financements au secteur public et privé des 8 pays membres.