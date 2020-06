Les banques doivent se mobiliser davantage

Les principaux responsables du ministère de l’Economie et des Finances ont rencontré mercredi les dirigeants des établissements de crédit à propos du financement du secteur agricole.

‘Le secteur est sous-financé, malgré son importance dans le tissu économique, et les actions initiées par le gouvernement. Les données disponibles indiquent qu’en 2019, seulement 0,2% du total des crédits bancaires a été accordé à ce secteur. Pourtant, il emploie 38% de la population active et contribue à 23% à la richesse totale créée dans le pays’, a rappelé Badanam Patoki, le secrétaire général du ministère.

Les participants ont évoqué les impacts de la pandémie, les nouvelles orientations stratégiques du gouvernement dans le cadre de la campagne 2020-2021 et la relance du secteur.

L’offre de financement agricole reste peu adaptée à la nature systémique des besoins de financement de l’agriculture et peine à couvrir ceux-ci qui sont d’ailleurs mal cernés. La question se pose alors. Pourquoi est-il si difficile de financer l’agriculture, s'est demandée la présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements Financiers du Togo (APBEF), Odile Affonyo.

Elle a évoqué les principales difficultés : la méconnaissance du secteur agricole par les banques et certains organismes de financement , les difficultés à retracer la chaine de valeur agricole et le manque de collaboration entre tous les acteurs de la chaine de valeur, la non maîtrise des secteurs et du cycle de production agricole, la question de la rentabilité ou encore l’absence de professionnalisation et d’organisation des filières agricoles.

Kossi Ténou

Pour Kossi Ténou, le directeur national de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), la mise en place du Mécanisme Incitatif de Financement Agricole (MIFA) par l’Etat va encourager les banques à accroitre leur financement.

‘Lorsqu’on prend le chiffre de 2019, nous sommes environ 5% de financement de crédit bancaire au secteur agricole. C’est dire donc qu’il y a un effort qui est fait par les banques, mais cet effort demeure toujours insuffisant par rapport aux besoins énormes du secteur.

Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances à fait de cette problématique l'une de ses priorités.