Oragroup : début de cotation en février 2019

Oragroup, dont le siège est au Togo, a annoncé vendredi le lancement de son processus d'introduction à la Bourse d'Abidjan (BRVM). Le groupe bancaire espère lever 86 millions d’euros.

Il s’agit de la plus importante offre publique de vente jamais réalisée sur le marché financier régional depuis sa création en 1998.

Ecobank et Coris Bank s’étaient contentés de montants inférieurs, respectivement 45 milliards de Fcfa et 36,75 milliards.

Les sommes levées permettront notamment d’investir dans la banque digitale, de saisir les opportunités de croissance dans les pays d’Afrique centrale, d’accroître la notoriété du Groupe auprès de la communauté financière et du grand public, et de renforcer les fonds propres de certaines filiales’, indique un communiqué d’Oragroup.

La cotation devrait débuter en février 2019.

A fin 2017, Oragroup affichait un total de bilan à 1 794 milliards de Fcfa (2,72 milliards d’euros), soit une croissance de 45 % depuis 2014.

Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank s’élevaient à 1 179 milliards (+ 42% sur la même période) et les opérations de crédits à 1 085 milliards (+ 38%).

Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards (164 millions d’euros, + 33 %) et un résultat net en forte hausse de 45% sur un an et de 205 % depuis 2014 à 21,97 milliards (33 millions d’euros).

Cette rentabilité a donné lieu à des versements de dividendes.

L’année 2017 a été également marquée par le succès de l’émission de billets de trésorerie d’un montant total de 35 milliards de francs CFA (53,3 millions d’euros) par appel public à l’épargne sur le marché financier régional de l’UEMOA.