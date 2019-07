Dans un récent entretien publié par le Financial Times, le président Faure Gnassingbé avait fait part de l’intention de son pays de se tourner vers l'international en ayant recours à plusieurs possibilités.

‘Ce n'est pas une décision que vous prenez à la légère’, avait-il fait remarquer.

Le Togo a finalement opté en faveur de placements privés auprès d'investisseurs internationaux.

Dans cette perspective, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya est depuis mardi à Londres. Au premier jour de sa visite, il a présenté le projet de levée de fonds aux banquiers et assureurs. L’occasion de faire un exposé sur la situation économique globale et de détailler la stratégie contenue dans le plan national de développement (PND).

Le Togo est conseillé par la banque d'affaires Lazard dans le processus devant aboutir à la levée de 397 millions d'euros, sous forme de placements privés auprès d'investisseurs privés. Le pays a reçu le quitus du Fonds monétaire international (FMI) et obtenu une garantie de la Banque mondiale et d’Africa Trade Insurance.

Un public très attentif

Cette levée de fonds se situe dans le cadre du reprofilage de la dette publique. Le Togo entend saisir les opportunités qu'offre le marché international pour bénéficier de conditions plus avantageuses (maturité plus longue et taux d’intérêt plus faible) pour rembourser par anticipation une partie de la dette intérieure à des taux d’intérêt plus élevés sur des maturités plus courtes.

Ce dispositif doit permettre au Trésor d'alléger le service de la dette publique et de dégager des espaces budgétaires et de trésorerie pour financer, notamment, les besoins sociaux tout en évitant le risque de refinancement.

L’opération sera bouclée avant la fin de l'année.