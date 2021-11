De plus en plus de diabétiques en Afrique

Selon l’OMS, le continent africain va connaître la plus haute force de l’incidence du diabète de type 2 dans le monde. En cause : une mauvaise alimentation et une vie de plus en plus sédentaire.

C’est L’Economiste qui donne l’information lundi.

Le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire par un taux trop élevé de glucose (sucre) dans le sang.

Cette maladie survient généralement chez les adultes avançant en âge, et touche davantage les personnes obèses ou ayant un surplus de poids.