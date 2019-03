Les dreadlocks sont de plus en plus populaires, particulièrement en Europe et en Amérique du nord. Simple phénomène de mode ou réelle adoption de la philosophie rasta ?, se demande Togo Matin paru vendredi.

Le mouvement rastafari, ou rasta, est un courant social, culturel et spirituel qui s’est développé à partir de la Jamaïque dans les années 1930, rappele le journal