Agbéyomé Kodjo exprime sa frustration

Agbéyomé Kodjo s’est voulu légaliste après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.

‘Je veux bien respecter la loi. Mais, cela n’enlève pas la frustration et l’injustice caractérisées. Je reste convaincu que la lutte n'est pas terminée', a-t-il déclaré sur Victoire FM.

La plus haute juridiction du pays a procédé à quelques ajustements. M. Kodjo obtient 19,46% des voix, soit un peu plus d’un point de plus que lors des résultats provisoires.

Un score qui lui permet de prendre le leadership de l’opposition. Une belle victoire sur l’ANC qui n’a réalisé que 4,68%.

L’ancien Premier ministre se donne le temps de la réflexion.

‘Nous verrons dans les jours à venir ce qu'il y a lieu de faire. Pour ça, je sais que Dieu est avec moi et que le peuple togolais dans sa majorité est aussi avec moi', a-t-il indiqué.