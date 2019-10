34.000 Togolais doivent être indemnisés à l’issue d’un processus ‘Vérité, justice et réconciliation’.

Des réparations pour des violences politiques subies entre 1958 et 2005.

A jour, 7660 personnes ont reçu des dédommagements pour les seules violences post-électorales de 2005.

Les indemnisations se poursuivent assurées par le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité nationale (HCRRUN).

Il va pouvoir compter sur l’appui du PNUD pour la création de ‘communautés locales de paix’.

‘Le PNUD est heureux d'apporter son appui technique et financier à la présente initiative. Nous le savons tous, tout processus de réconciliation est dynamique' a déclaré mardi Aloui Dia, le représentant de l’agence des Nations Unies.

Ces comités ont pour objectif d'accompagner le HCRRUN dans sa mission de réparation des victimes et plus globalement la mise en œuvre des recommandations de la Commission vérité, justice et réconciliation.

Ils sont composés d'acteurs de la société civile, de chefs traditionnels, de représentants de partis politiques et seront sollicités pour l’identification des victimes et contribueront à sensibiliser la population sur les notions de paix.